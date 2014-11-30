Пенсионер-переселенец из Луганска: "Благодаря Штабу я смог продолжить лечение"

Гуманитарный штаб Рината Ахметова оплатил луганчанину препараты для восстановления после операции на мочевом пузыре.

Родной Луганск пенсионер Вячеслав Иосифович покидал, что называется, под пулями. Надеялся до последнего, что все успокоится. «В июне выехал. Мой близкий друг под обстрелами, сам рискуя, помог добраться до вокзала. Благо тогда еще ходили поезда на Киев», - рассказывает мужчина.

Вячеслав Иосифович признается, что больше не было сил смотреть, как разрушают его город. «Я всю жизнь прожил там. После школы пошел работать на завод, а после армии устроился в проектный институт. Со временем дорос до начальника сектора информации. Оттуда на пенсию и ушел. Понимаете, сложно оставаться равнодушным и безучастным. И так думают многие, но остановить эту войну нам не по силам».

Выехав в столицу, мужчина смог продолжить лечение в местной больнице. Диагноз 74-летнему Вячеславу Иосифовичу медики поставили 2 года назад. Тогда он и перенес операцию аденомы простаты, вследствие которой была установлена цистома – катетер для работы мочевого пузыря.

Операцию мужчина перенес в Луганске. Сейчас на реабилитацию в столичной больнице средств нет. Пенсию не получает более трех месяцев. У единственного сына своя семья – семеро детей – самим приходится сложно.

«Я когда приехал, начал обращаться за помощью в различные волонтерские организации. Некоторые из них вообще фиктивными оказались. Еще за одной скрывалась секта. Тут, как говорят, чуть ли не приплачивать пришлось, чтобы оставили в покое», - рассказывает Вячеслав Иосифович. - В больнице знакомые рассказали о Гуманитарном штабе Рината Ахметова. Я и сам о нем слышал, но уже не надеялся, что мне окажут помощь. Но деваться было некуда – позвонил. Я очень благодарен за медикаменты, и за такое внимательное отношение ваших сотрудников. Все сделали очень быстро. Я смог продолжить лечение и избежать серьезных осложнений со здоровьем. Успели!».