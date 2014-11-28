С 1 декабря изменится график работы пунктов выдачи помощи штаба Ахметова



Все пункты выдачи гуманитарной помощи штаба Рината Ахметова в Донецке с 1 декабря будут работать по новому графику. Теперь самые незащищенные категории горожан смогут получить помощь с понедельника по пятницу, с 10.00 до 15.00 (по местному времени).

Адреса пунктов выдачи продуктовых наборов в Донецке:

Ворошиловский район

ул. Артема, 100 «д», (ориентир памятник Артёму)

пр. Ильича, 19 «ж», (остановка «Амстор»)

Калининский район

пр. Ильича, 19 «ж», (остановка «Амстор»)

Киевский район

ул. Челюскинцев, 198,в, («РСК Олимпийский»)

ул. Челюскинцев, 189 «е» (стадион «Донбасс Арена», в здании Fan Shop)

Кто здесь может получить гуманитарную помощь (детские наборы): родители детей до 2-х лет

Кировский район

ул. Кирова, 145, (ДК им. Франко)

ул. Терешковой, 39а, (ЛСК Лидер)

Куйбышевский район

пр. Панфилова, 86, (площадь Куйбышева)

ул. Степаненко, 4, пос. Октябрьский (ДК им. Шевченко)

Ленинский район

пр-т Ленинский, 2, (Цирк «Космос»)

Петровский район

ул. Архитекторов, 2 «а», (ДК им. Г.И. Петровского)

Пролетарский район

ул. Б. Магистральная, 24, (здание ПУМБа напротив исполкома)

Буденовский район

ул. Октября, 10, Дворец культуры имени А. С. Пушкина (остановка «Площадь Будённого»)

Кто здесь может получить гуманитарную помощь: пенсионеры старше 65 лет (в том числе и «дети войны»), инвалиды I и II группы

· ул. Октября, 16 (остановка «Площадь Будённого»), Буденновское Управление Труда и Соцзащиты

При Гуманитарном штабе работает единый многоканальный телефон 0 800 50 9001 и адрес электронной почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Звонки на горячую линию бесплатны.

Напоминаем, что Гуманитарный штаб Рината Ахметова создан 6 августа 2014 года с целью оказания максимальной помощи жителям Донецкой и Луганской областей, пострадавшим в результате боевых действий. Штаб работает по четырем направлениям: оказание гуманитарной помощи; оказание медицинской, в том числе адресной и психологической помощи; помощь детям; эвакуация людей из зоны военных действий и размещение переселенцев.

Гуманитарными рейсами для мирных жителей региона уже доставлено более миллиона продуктовых наборов.