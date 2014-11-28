Боевики в Алчевске конфискуют гуманитарную помощь для мирных жителей

Боевики в Алчевске Луганской области конфискуют гуманитарную помощь, направляемую мирным жителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив сегодня на брифинге в Киеве.

«Ситуация в Украине такова, что нам необходимо найти путь от насилия к мирному разрешению конфликта», - сказал он.

«Ухудшается гуманитарная ситуация у Алчевска из-за того, что там не хватает лекарств и пищи. Нерегулярные вооруженные группы конфискуют гуманитарную помощь, направляемую в Алчевск. Я хотел бы это подчеркнуть, потому что когда мы проводим наблюдения, мы видим, как ухудшается гуманитарная ситуация», - подчеркнул Боцюркив.

Кроме того, он сообщил, что в специальной мониторинговой миссии ОБСЕ «сейчас 322 международных наблюдателя, которые работают в 10 городах по Украине, и также половина из них находится в восточной Украине. К тому же 135 украинцев работают на нас».