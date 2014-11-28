Кому противопоказано есть бананы

В лечебных целях эти плоды следует употреблять дозировано и только под наблюдением врача. Бананы - достаточно тяжелая пища, они медленно перевариваются, производят скопление газов в кишечнике и затрудняют отток желчи. Их надо тщательно прожевывать и есть маленькими порциями. Не следует есть бананы натощак и запивать их водой.

Бананы увеличивают густоту крови, поэтому они противопоказаны при тромбофлебитах, варикозном расширении вен, а также людям, перенесшим инфаркты и инсульты.

Бананы и банановый сок не следует есть при повышенной кислотности желудочного сока.

При сахарном диабете употребление спелых плодов банана также должно быть ограничено. Но для больных диабетом хорошей пищей являются незрелые и вареные плоды, а спелый банан помогает при гипогликемическом приступе.