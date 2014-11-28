Холодная вода ускоряет обмен веществ

А знаете ли вы, что если пить ледяную воду, а не комнатной температуры, то ваше тело будет сжигать дополнительные 9 калорий на стакан? На переработку стакана тепловатой воды тело потратит около 16 калорий, на стакан ледяной - 25 калорий! Так что 8 стаканов холодной воды в день, могут быть ответственны за сжигание 200 калорий! Кроме того, вода необходима для всех телесных процессов, в том числе, которые контролируют обмен веществ. Вода также выводит токсины, которые образуются при сжигании сбрасывает из жировых отложений и жировых отложений.