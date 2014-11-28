Лечебные свойства мандаринов
Мандариновый сок является полезным диетическим и лечебным напитком. Особенно он рекомендуется детям и больным
* При высокой температуре сок мандарина хорошо утоляет жажду.
* Мандарины используют при лечении астмы и бронхитов. Они содержат большое количество феноликовой аминокислоты, которая называется синефрином. Это хорошо известное противозастойное и противоотечное средство. Для очищения легких от слизи рекомендуется каждое утро выпивать по стакану мандаринового сока.
* Смягчают кашель и оказывают отхаркивающее действие при бронхитах и трахеитах настои и отвары из сухой кожуры на воде (1:10).
* При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся поносами, очень полезны свежие мандарины и сок.
* Мандариновая кожура входит в состав смеси лекарственных растений для получения горькой настойки, которая применяется в медицине для повышения аппетита и улучшения пищеварения, ее принимают по 10-20 капель за 15-30 минут до еды.
* Для стимуляции аппетита рекомендуют в тех же дозах настойку сухой кожуры мандарина.
* От гельминтов избавляет обильное употребление мандаринового сока.
* Плоды мандарина применяют как ценный диетический продукт, насыщающий организм витаминами в зимнее время.
* Мандарины обладают антицинготным действием, повышают аппетит, улучшают обменные процессы.
* Эфирное масло мандарина поднимает настроение.
* При диабете отвар из кожуры мандаринов способствует снижению уровня сахара в крови. Кожуру 3 плодов кипятят 10 минут в 1 л воды. Отвар нужно держать в холодильнике непроцеженным и принимать ежедневно.
* При кожных заболеваниях действие фитонцидов, содержащихся в мандарине, настолько сильно, что свежий сок убивает некоторые грибки (трихофитию, микроспорию и др.). Чтобы излечить кожу и ногти, пораженные грибком, следует многократно втирать в них сок из дольки или кожуры мандарина.
Мандарины могут раздражать почки и слизистую оболочку желудка и кишечника,. поэтому они не рекомендуются при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастритах с повышенной кислотностью желудочного сока, энтеритах, колитах и обострениях воспалительных заболеваний кишечника, а также при холецистите, гепатите и остром нефрите.