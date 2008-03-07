Какой вид спорта самый полезный?

Для тех из нас, кто любит путешествовать "на своих двоих" есть приятный факт: спортивная ходьба сжигает такое же количество калорий, как и бег на это же расстояние.

К тому же, американские специалисты доказали, что ходьба улучшает артериальное давление, уровень глюкозы в крови, состояние сосудов и суставов, психическое здоровье. А самое главное – это дешевый вид спорта. Ведь совсем необязательно ходить в спортзал, достаточно просто встать с дивана и прогуляться по квартире.

Сидячий образ жизни повышает уровень холестерина, он вреден для спины, для мышц. Сидеть вредно для организма, чем меньше это делать, тем лучше.

Как сообщает редактор медицинского журнала Mayo Clinic Proceedings Джеймс Левин, ходьба полезна всем без исключения. "Вам вовсе не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб, не надо постоянно контролировать пульс. Просто выключите телевизор, встаньте с дивана и пойдите прогуляться", – советует он.

Заниматься ходьбой вы можете практически везде, в любое время и при любой погоде. Разумеется, следует избегать улиц с оживленным движением транспорта, ведь вам нужно вдыхать побольше кислорода. Да и амортизация при ходьбе по асфальтированным дорогам не особенно хороша.

Ходьба выгодно отличается, например, от бега трусцой тем, что при ходьбе как бы скользишь, в то время как при беге передвигаешься посредством маленьких прыжков, и тело каждый раз сотрясается от ударов ступней. Ходьба щадит суставы и все-таки тренирует весь организм.

Вроде бы ничего особенного, но это одно из очень эффективных упражнений. Все, на первый взгляд, просто и понятно, однако, занимаясь спортивной ходьбой нужно соблюдать определенные правила. Динамичная ходьба с помощью определенной техники выполнения позволяет укрепить мышцы бедер, ягодиц, тем более это очень хорошая альтернатива, если бег для Вас – катастрофа. При ходьбе ногу нужно выносить вперед, а не просто переставлять, наступая на землю не с носка, а с пятки. Результат не заставит себя ждать – ровная спина, втянутый живот, равномерное дыхание, прекрасная закалка организма.

www.ukrindustrial.com