Какие продукты опасны для сердца

Главной причиной болезней сердца является критическое состояние сосудов, которые оказываются непроходимыми для полноценного кровотока. Их закупорка приводит к образованию тромбов и далее - к инфаркту, причем наследственностью эту болезнь объясняют лишь частично, пишет zdorovia.com.ua.

Эксперты советуют пересмотреть свой рацион в пользу легкоусвояемых продуктов и блюд. Одновременно сводя к минимуму и даже исключая из меню те из них, которые приводят к повышению холестерина.

К таким холестериновым врагам сердца и сосудов по мнению врачей относятся:

- фарш из мяса индейки: в 80 граммах индюшиного фарша содержится 12,5 граммов жира.

- сахар, который добавляется в еду и напитки: его чрезмерное употребление (более 100 калорий в день) повышает в крови уровень липидов - носителей нерастворимых жирных кислот.

- картофельное пюре: обычно содержит большое количество масла, молока и сметаны, что превращает его в бомбу из насыщенных жиров.

- пицца: в одном куске содержится 10 г жиров, из них 4,4 грамма насыщенных.

- попкорн: в средней порции содержится 60 граммов насыщенных жиров и 1 200 калорий.