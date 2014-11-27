На Донбасс доставят усиленную гуманитарную помощь

Теперь в состав пакета, помимо муки, сахара, круп, консервов, подсолнечного масла, печенья и др. продуктов, дополнительно входят две банки тушенки, две упаковки макарон, банка консервированной кукурузы. В течение недели в Донецк доставят 3650 тонн продуктов.

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«Ринат Ахметов поставил задачу – оказать максимальную помощь тем жителям Донецкой и Луганской областей, которые оказались в беде, - комментирует Максим Ровинский, волонтер Гуманитарного Штаба Рината Ахметова. - С августа Гуманитарный штаб доставляет продуктовые наборы мирному населению в рамках гуманитарных рейсов – за 3 месяца более 1 миллиона «наборов для выживания». С декабря Штаб расширяет ассортимент и количество продуктов: теперь набор весит не 10, а 13 кг и содержит высококалорийные продукты. Сегодня из Днепропетровска в Донецк отправились первые машины с новым составом. До 3-го декабря 194 автомобиля доставят гуманитарный груз на «Донбасс Арену», где волонтеры стадиона и ФК «Шахтер» расфасуют его в 243 тысячи пакетов».

Усиленный набор будут выдавать ежемесячно социально незащищенным категориям населения, которым предназначается помощь Штаба. Первыми обновленные продуктовые наборы получат жители Донецка, Харцызска, Ясиноватой, Енакиево. Также с первой декады декабря помощь смогут получать макеевчане во дворце спорта «Дружба» (Донецк). Информация о категориях, которым положена помощь, а также о порядке выдачи для жителей Макеевки будет опубликована в пятницу, 28 ноября, на сайте фонда.

Напомним, Ринат Ахметов поручил своему штабу до конца года доставить второй миллион продуктовых наборов мирному населению Донецкой и Луганской областей.