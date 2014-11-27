Витамины помогут в лечении купероза

Визуально и фактически улучшить состояние кожи, пораженной куперозом, позволяет проведение ряда косметических процедур, применение специальных средств (внутренних – курсы приема витаминных комплексы, местных процедур).

Косметические методы лечения купероза включают витамины. Наиболее эффективными компонентами средств для лечения купероза считаются:

Витамин С (аскорбиновая кислота) – укрепляет капилляры и принимает участие в синтезе коллагена. Помимо этого витамин С оказывает выраженное сосудосуживающее действие.

Витамин Р (рутин иили комплекс флавоноидов) – эти природные вещества укрепляют капилляры, повышают их устойчивость к внешним неблагоприятным воздействиям, снижают проницаемость, ломкость. Особенно эффективны флавоноиды в сочетании с витамином С.

Витамин К – один из факторов свертывания крови, не менее важен для сосудов: он повышает плотность эндотелия (сосудистой стенки), снижает ее проницаемость.

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