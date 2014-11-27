Магнитные бури в декабре

В середине декабря прогнозируют чрезвычайно большое количество солнечной активности.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечает заведующий отделом Института геофизики НАНУ Михаил Орлюк, магнитные бури следует ожидать 2 декабря, 10-12 декабря, а также 15 и 16-го.

При этом, возможно, что в Украине можно будет наблюдать Северное сияние. Подобный феномен в последний раз наблюдался в 70-х годах прошлого века.