Магнитные бури в декабре
12:15, 27 ноября 2014Страна
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Ученые прогнозируют мощные магнитные бури в середине декабря
atn.ua
В середине декабря прогнозируют чрезвычайно большое количество солнечной активности.
Об этом сообщает ТСН.
Как отмечает заведующий отделом Института геофизики НАНУ Михаил Орлюк, магнитные бури следует ожидать 2 декабря, 10-12 декабря, а также 15 и 16-го.
При этом, возможно, что в Украине можно будет наблюдать Северное сияние. Подобный феномен в последний раз наблюдался в 70-х годах прошлого века.
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