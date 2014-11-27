Магнитные бури в декабре

12:15, 27 ноября 2014
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Ученые прогнозируют мощные магнитные бури в середине декабря

atn.ua

В середине декабря прогнозируют чрезвычайно большое количество солнечной активности.

Об этом сообщает ТСН.

Как отмечает заведующий отделом Института геофизики НАНУ Михаил Орлюк, магнитные бури следует ожидать 2 декабря, 10-12 декабря, а также 15 и 16-го.

При этом, возможно, что в Украине можно будет наблюдать Северное сияние. Подобный феномен в последний раз наблюдался в 70-х годах прошлого века.

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