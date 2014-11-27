Швеция увеличит объемы гуманитарной помощи для Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в Киеве.

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“Мы увеличиваем объем гуманитарной помощи, которая будет предоставлена наиболее пострадавшим регионам в результате агрессии, осуществляемой на востоке Украины. Когда я вернусь в Стокгольм, будет принято соответствующее решение о выделении Украине дополнительно 10 млн. крон”, - сказала Вальстрем.