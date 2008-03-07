БФ «Развитие Украины» подарил львовской детской больнице медоборудование

Благотворительный фонд «Развитие Украины» поздравил городскую детскую больницу в г.Львов. По случаю праздника Фонд подарил Центру самое современное медицинское оборудование - наркозную станцию и мониторы пациента.

Оборудование будет преимущественно использоваться для анестезиологического обеспечения операций у пациентов указанного центра и обеспечения нейрохирургических операций по использованию нейрофиброспопа, в т.ч. у новорожденных. Помощь будет содействовать проведению самого прогрессивного вида оперативного вмешательства.

На базе больницы работает единственный в Западной Украине «Центр миниинвазионных хирургических вмешательств у детей с урологической патологией».

По словам Владимира Релина, заведующего анестезиологического отделения, один из аппаратов, переданных Фондом, уже использовался при проведении операции. Благотворительный фонд «Развитие Украины» надеется, что с помощью нового оборудования больница сможет качественно помочь еще многим маленьким пациентам.