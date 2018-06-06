В Украине начнут вакцинацию взрослых от кори

Минздрав начнет вакцинацию взрослых в группе риска заболеваемости корью.

Недавно были приняты изменения в нормативные документы, которые позволяют проводить бесплатную иммунизацию вакцинами, закупленными за бюджетные средства, взрослым в группах повышенного риска заболевания корью.

Такое решение было принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. С начала года 40% от всех больных составляют именно взрослые, сообщает пресс-служба Минздрава.

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В частности, речь идет о распространении заболеваемости в группах, которые проживают в совместном пространстве (военные, бойцы АТО, студенты), а также среди педагогов и медиков.

Уже сейчас Министерство здравоохранения заказало дополнительно 392 тыс. доз вакцин для профилактики кори.

"В ближайшее время будет принят порядок проведения иммунизации взрослым и определены группы, в которых будут вакцинировать бесплатно, о чем Министерство здравоохранения проинформирует отдельно", - говорится в сообщении.

Напомним, что согласно действующему законодательству, вакцины КПК на национальном уровне закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается в качестве реагирования на вспышку.