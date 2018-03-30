В регионы переданы 12 мобильных амбулаторий для работы с ВИЧ и вирусными гепатитами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, накануне Всемирного дня борьбы со СПИДом Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине передал неправительственным ВИЧ-сервисным организациям 12 специализированных мобильных амбулаторий для дальнейшей работы по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов и других социально опасных заболеваний среди наиболее уязвимых слоев населения.

Автомобили поступят в 12 областей Украины: Волынскую, Донецкую, Киевскую, Житомирскую, Запорожскую, Одесскую, Полтавскую, Ровенскую, Харьковскую, Черновицкую, города Киев и Славянск Донецкой области.

Машины полностью приспособлены для проведения тестирования и оказания медико-консультативной помощи представителям групп риска относительно инфицирования ВИЧ. Отделения салона укомплектованы необходимой мебелью, гинекологическим креслом, холодильником, ультрафиолетовым бактерицидным облучателем, утилизатором, умывальником. Для эффективной работы мобильных амбулаторий в различных погодных условиях автомобили оборудованы системами кондиционирования, вентиляции воздуха и отопления салона. Бесперебойная работа автомобиля может обеспечиваться постоянным источником питания: внутренним (обеспечен дополнительный аккумулятор) и внешним (возможность подключения к внешней электрической сети и имеющийся бензиновый генератор). Кроме того, учитывая современные вызовы, все автомобили дополнительно оснащены универсальным креплением для перевозки носилок, следовательно, в случае необходимости, амбулатории смогут даже транспортировать раненых.

Ключи и техпаспорта от новеньких переоборудованных микроавтобусов «IVECO Daily» вместе с представителями Альянса-Украина торжественно вручили заместитель Министра здравоохранения Украины Евгений Мороз, и.о. Председателя Госслужбы Украины соцзаболеваний Елена Ещенко, директор Украинского центра контроля за социально опасными болезнями Минздрава Наталья Низовая и заместитель Председателя Киевской горгосадминистрации Михаил Радуцкий.

«Благодаря недавно утвержденной Парламентом Украины Общегосударственной целевой социальной программе противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы, при поддержке Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине, за средства Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией сегодня мы передаем в регионы страны эти многофункциональные мобильные амбулатории, которые приспособлены для проведения тестирования и оказания медико-консультативной помощи представителям групп высокого риска инфицирования ВИЧ и другими социально-опасными заболеваниями.

Расширение этой сети позволит существенно усилить контроль над распространением эпидемий ВИЧ-инфекции и вирусного гепатита С в Украине, охватить профилактическими услугами и обеспечить дальнейшее лечение людей, которые в этом больше всего нуждаются», - отметил заместитель Министра здравоохранения Украины Евгений Мороз.

По его словам, распространенность ВИЧ/СПИДа в Украине уменьшилась по сравнению с прошлым годом почти на 6%, а смертность почти на 7%. На сегодня на учете состоит 150 тыс. ВИЧ-инфицированных, 250 тыс. относятся к группам риска.

«Альянс-Украина уже имеет успешный 6-летний опыт использования мобильных амбулаторий в большинстве областей Украины. Только в прошлом году таким образом нам удалось охватить профилактическими услугами 38,5 тыс. представителей групп риска, провести 91 тыс. тестирований на ВИЧ, вирусные гепатиты и другие инфекции, 4,5 тыс. из которых оказались положительными. Автомобили стоимостью почти 500 000 долларов США были закуплены и переоборудованы в рамках реализации действующего национального проекта, который поддерживается Глобальным фондом. Благодаря этой мощному «нелетальному» оружию против эпидемии и существенному росту профилактических возможностей наших партнерских организаций мы рассчитываем окончательно закрепить достигнутую в течение последних лет тенденцию по стабилизации эпидемии ВИЧ-инфекции в Украине и оперативно реагировать на другие опасные угрозы», - поделился последними достижениями и перспективными планами директор по политике и партнерству Международного Альянса по ВИЧ/СПИДу в Украине Павел Скала.

По словам руководителя общественной организации «Наша помощь» из города Славянск Донецкой области Михаила Карелина, для Славянска - украинского города, который сейчас оказался на «передовой», наличие современной мобильной амбулатории крайне важно, ведь последние тенденции указывают на значительный рост количества положительных результатов тестов на ВИЧ и вирусные гепатиты из-за проведения боевых действий и большого количества переселенцев. Теперь у нас появится возможность не только проводить тестирование в большем объеме, но и оперативно сопровождать людей с положительным результатом в Харьков для подтверждения диагноза и назначения, при необходимости, своевременного лечения.

Уже в эти выходные новые амбулатории начнут интенсивно работать в регионах.

Справочно

Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу в Украине, как основной суб-реципиент Глобального Фонда в Украине и соисполнитель действующей Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы, которая введена в действие 8 октября 2014 года, через партнерские неправительственные ВИЧ-сервисные организации охватывает профилактическими услугами более 250 тысяч представителей уязвимых групп населения (потребителей инъекционных наркотиков, женщин, вовлеченных в коммерческий секс, мужчин, имеющих секс с мужчинами, и «детей улицы»).

За последние 8 лет Альянс-Украина, в т.ч. благодаря работе ранее поставленных в регионы мобильных амбулаторий, обеспечил проведение более 1,5 миллионов тестов на ВИЧ, гепатиты В/С и сифилис.