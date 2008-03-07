Излучение мобильного воздействует на кожу

Ткани организма подвергаются негативному воздействию со стороны электромагнитных волн. Ранние исследования указывали на то, что радиоизлучение мобильных телефонов (модулированные электромагнитные волны радиочастот) изменяют экспрессию белка и активность в слое эндотелиальных клеток человека. Однако новый анализ является уникальным с точки зрения того, что он впервые показал, являются ли данные локальные изменения в экспрессии белка опасными для человека.

В исследовании был проведен эксперимент на небольшом участке кожи предплечья, который подвергался GSM-сигналам у 10 добровольцев. После этого обработанный материал (как облученный, так и не облученный) был отправлен для гистологического исследования (биопсия кожи). При этом были изучены все белки, подвергшиеся изменениям. В процессе анализа 580 протеинов 8 были охарактеризованы как получившие значительное воздействие в результате действия излучения мобильного телефона, отмечают специалисты.

"Радиация, которой человек подвергается в процессе пользования мобильным телефоном, оказывает некоторое биологическое воздействие на организм человека", - говорит Дариуш Лежчински (Dariusz Leszczynski), исследователь Центра STUK. - "Даже если эти изменения незначительны, они все равно присутствуют. В то же время рано говорить о том, оказывают ли данные метаморфозы какое-либо воздействие на здоровье человека".

Исследование показало, что кожа человека посылает ответную реакцию на воздействие излучения от мобильных телефонов. Ученые планируют проведение дальнейших анализов, которые будут включать от 50 до 100 добровольцев. Начало исследования планируется на 2009 год, отмечают специалисты.

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