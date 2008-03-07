Увеличенные выплаты не улучшат демографическую ситуацию в Украине

Увеличенные выплаты на ребенка не улучшат демографическую ситуацию в Украине. Об этому в интервью УНИАН сказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла ЛИБАНОВА.

"Этот путь неэффективен. И не может быть таким. Например, когда проанализировали, сколько в 2006 родилось детей из-за мотивации увеличенных выплат - "аж" 12 тысяч," - контатирует Э.ЛИБАНОВА.

По ее словам, рождаемость в Украине начала расти с 2001 года, "скорее всего, в результате повышения уровня жизни и снижения безработицы".

"Значительная по размеру помощь оказывается только на протяжении первого года. А что дальше? Детских яслей нет, следовательно, мама вынуждена присматривать за ребенком, и не может работать. Зарплаты одного отца очевидно не хватает," - считает Э.ЛИБАНОВА.

"Потому не случайно, в Украине уровень бедности семей с детьми, особенно с детьми до 3-х годов, значительно выше среднего по стране. Если мы действительно хотим повлиять на рождаемость, нужно максимально использовать опыт наиболее успешных в этом смысле стран, где женщина действительно имеет возможность совмещать репродуктивную деятельность с работой," - сказала Э.ЛИБАНОВА.