Известный контрацептив признали недействительным

На днях торгах во Франкфурте акции крупнейшего в Германии производителя фармацевтических препаратов компании Bayer AG упали на 5,6% до годового минимума, снизив капитализацию компании на 2 млрд евро, до 36,5 млрд евро. Поводом послужило решение американского суда по делу о патенте на популярный оральный контрацептив Yasmin, который признали недействительным. Теперь более дешевые копии препарата доступны для производства дженериковым компаниям, в част­ности американской Barr Phar­maceuticals Inc., которая оспаривала законность патента. Судебный вердикт заставил Bayer пересмотреть планы увеличения прибыли на 2008 год.

Окружной суд Нью-Джерси постановил, что контрацептив Yasmin не был изобретением в чистом виде и любая другая компания могла создать нечто подобное. «Bayer не изобретала этот контрацептив, так как на момент исследований многие необходимые открытия уже были сделаны», — сказала РБК daily эксперт Rahn & Bodmer Биргит Кулхофф. Американские продажи Yasmin являются для Bayer ключевыми. По данным за 2007 год, в США компания реализовала этих контрацептивов на 321 млн евро (487 млн долл.).

В прошлом году контрацептивы группы Yasmin стали главной и самой крупной линией Bayer, выручка от которой составила 1,04 млрд евро (1,58 млрд долл.). Теперь конкуренты из Barr могут начать параллельные продажи, не дожидаясь истечения патента Bayer в 2020 году. В 2011 году сроки действия многих патентов Bayer, а также других брендовых производителей, включая Pfizer Inc., Novartis AG, GlaxoSmithKline Plc и Sanofi-Aventis SA, истекают. На рынок объемом 150 млрд долл. хлынут копии их препаратов, и уже ясно, что более дешевые дженерики мгновенно собьют цены на 80—90%.

Внеплановая неприятность с ключевым препаратом заставила Bayer пересмотреть в сторону снижения прогнозы роста прибыли на 2008 год. «Компания сейчас оценивает влияние судебного решения на другой продукт линии контрацептивов YAZ, который Федеральная комиссия по лекарственным веществам США одобрила для вывода на рынок в 2006 году», — заявили в Bayer.

Несмотря на недействительность ключевого «патента 531», немецкие фармацевты сохранят эксклюзивные права на продажу YAZ на территории США, и ни одна копия-дженерик не появится в аптеках до 16 марта 2009 года. Предполагается также, что Bayer будет одновременно тормозить выход на рынок дженерика от Barr. «Bayer не станет терять времени и подаст апелляцию, — сказала РБК daily эксперт аналитического агентства Global Insight Митра Томпсон. — Рассмотрение сильно затянет запуск препарата от лабораторий Barr, при этом нет гарантий, что Bayer выиграет апелляцию».

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