В благоприятные для зачатия дни женщина становится красивее

По данным социологического опроса и мужчины, и женщины считают, что женское лицо выглядит наиболее привлекательно в наиболее благоприятные для зачатия дни.

Ученые выяснили, что менструальный цикл оказывает влияние на внешний вид женщины. Крэг Робертс (Университет Ньюкасла) вместе с коллегами решили выяснить, как женская привлекательность меняется на протяжении менструального цикла, чтобы понять, можно ли по ней судить о фертильности (способность половозрелого организма создавать жизнеспособное потомство) женщины. Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Для эксперимента были отобраны около 50 женщин в возрасте от 19 до 33 лет. Каждая женщина была сфотографирована два раза. На первой фотографии женщина находилась в периоде, наиболее благоприятном для зачатия - спустя примерно 8-14 дней после первого дня менструального цикла, а на второй — спустя еще 14 дней.

После чего 125 женщинам и 125 мужчинам было предложено оценить, на какой фотографии женщина выглядит более привлекательно. Фотография в наиболее фертильный период была выбрана 51%-59% как опрошенных мужчин, так и женщин. Ученые еще точно не определили, чем руководствовались опрошенные в своей оценке. Возможно, определяющую роль сыграли цвет и состояние кожи.

Проведенные ранее исследования показали, что во время овуляции кожа женщины становится светлее. Ученый Иан Пентон-Воак из Университета города Стирлинг выяснил, что в период овуляции женщины отдают предпочтение мужчинам, которые выглядят мужественно, в то время как в остальное время им симпатичнее мужчины с более мягкими чертами лица.

По мнению ученых, мужчины используют другие индикаторы, к примеру, запах, для определения степени фертильности партнера. Также другие эксперименты показывают, что в дни, близкие к овуляции, женское лицо и грудь становятся более симметричными.

medicinform.net