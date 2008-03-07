Ароматерапия не имеет целебных эффектов

Ученые из Университета Огайо, изучавшие действие ароматов лимонного и лавандового масла на здоровых добровольцах, пришли к выводу, что ароматерапия не обладает никакими целебными эффектами.

В течение трех дней 56 мужчинам и женщинам закрепляли под носом хлопковый шарик, смоченный лимонным, лавандовым маслом или дистиллированной водой. Всем участникам регулярно измеряли давление и пульс, а также забирали образцы крови на анализ. Для оценки их настроения проводились специальные психологические тесты.

Выяснилось, что ароматерапия не имела никакого влияния на уровень гормонов стресса и факторов иммунитета, не оказывала обезболивающего действия и не ускоряла заживления ран. Единственный положительный эффект, который удалось зафиксировать – улучшение настроения участников.

Ученые, однако, не собираются переубеждать сторонников подобных методов, и если кто-то чувствует себя лучше при использовании ароматерапии, то это, по их словам, только плюс.

Аргументы и факты