Украинцы накупили витаминов на $100 миллионов

Общий объем украинского рынка витаминов рознице в минувшем году составил 100 млн. долл., что на 14% больше прошлогодних показателей.

Доля же витаминосодержащих лекарственных средств составила 84,5%, а БАДов -15,5%.

Однако это соотношение «БАДы – витаминосодержащие лекарственные средства» постепенно меняется, причем в сторону увеличения доли первых. Так, по сравнению с 2006 годом, объем продаж витаминсодержащих БАД вырос на 37%, тогда как лекарств – лишь на 12%, в результате чего доля сегмента сократилась на 2,5 п.п. по сравнению с 2006г.

Объем аптечных продаж витаминсодержащих ЛС в натуральном выражении (упаковках) сократился почти на 18%, а БАД - вырос на 15%.

И это при том, что средняя стоимость упаковки витаминов в 1,5 раза уступает средней стоимости упаковки БАД, содержащих витамины: 1,36 долл. против 2,02 долл. соответственно (розничные цены).

Если говорить о производителях, то по итогам 2007г. наибольшую долю в сегменте ГЛС занимают “западные” производители (55%). За ними следуют производители СНГ и стран Балтии (25%). Из них украинские производители занимают 1/3, т.е. более 8% всего сегмента витаминосодержащих лекарственных средств.

В секторе БАД, содержащих витамины, напротив, со значительным отрывом лидируют производители стран СНГ и Балтии (65%), и в основном это украинские производители. Сегмент стран Западной Европы и США аккумулирует чуть больше четверти объема аптечных продаж БАД.

В 2007г. в “десятке” производителей представлен лишь один отечественный производитель: Киевский Витаминный Завод (2-е место). В свою очередь, в рейтинге витаминсодержащих БАД присутствует три украинских производителя (5, 9 и 10 места). Следует отметить, что корпорация Ferrosan, лидирующая в секторе БАД по объему аптечных продаж (Стрикс, Бифиформ Малыш, Имедин), также входит в Топ-10 производителей витаминосодержащих лекарственных средств (линейка витаминов Мульти-табс).

Ремедиум