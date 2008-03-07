Ссоры с матерью и низкий уровень серотонина смертельны для подростков

Сочетание отрицательных отношений между матерью и дочерью и низких уровней серотонина в крови, важного мозгового химиката для стабильности настроения, может быть смертельной для девочек-подростков, сообщают исследователи из Университета Вашингтона /США/. Эти два фактора на 64% повышают риск нанесения себе вреда и суицидальных наклонностей у школьниц, вычислили специалисты.

Психологи говорят, что ассоциация эмоциональных конфликтов и ссор с матерями и попыток самоубийства у девочек-подростков не была так сильна, как связь с пониженным количеством гормона серотонина. Однако, в сочетании с плохими семейными взаимоотношениями /в основном с матерями, так как обычно девочки более близко общаются с мамой/, уровни серотонина несли в себе ещё более высокую биологическую уязвимость для умственного здоровья и жизни подростков. Как показали результаты анализов крови и анкетных психологических опросов, подобная взаимосвязь приводила к случаям нанесения самовреда три или больше раз за полгода у 15-летних девушек. Исследователи отметили, что самой распространённой причиной ссор был отказ подростками выполнять домашнюю уборку.

ami-tass.ru