Медики советуют мужчинам отказаться от пива

Голубой экран через каждые пятнадцать минут вещает о том, что настоящие мужчины лишь те, кто пьет пиво. На ТВ хмельное пьют украинские мачо, длинноногие красавицы и даже спортивные кумиры. Так, при отсутствии национальной идеи у наших граждан формируется всеобщая любовь к алкоголю.

Несмотря на то, что пиво известно уже давно, а хмель в Европе культивируют примерно 1000 лет, до сих пор нет ясности в том, как же действует этот "напиток" на организм человека. С одной стороны в каких-то книжонках можно встретить целые оды пиву, заканчивающиеся рекомендациями употреблять пиво беременным женщинам, кормящим матерям, давать пиво младенцам "для лучшего сна". Так где же правда?

Начнем с главного. Пиво на 92-93% состоит из воды, содержит 3-4,5% алкоголя, 3-4% сахара и азотсодержащие вещества. Кроме этого в нем много углекислого газа, пузырьки которого раздражают стенки пищевода и желудка, повышая аппетит. Неудивительно, что любители хмельного, как правило, полные.

Следующая особенность – в литре пива содержится примерно половина дневной нормы калия, который впоследствии увеличивает выведение из организма натрия. Вот почему, чтобы удержать натрий, организм требует после пива соленой рыбки, орешков и чипсов.

В ходе последних исследований, в пиве обнаружили много женских половых гормонов – эстрагенов. Поэтому у мужчин, которые много пьют, начинаются эндокринные изменения: фигура приобретает женоподобные очертания, на бедрах нарастает жировая прослойка, увеличиваются живот и грудные железы.

Таким образом, подтверждаются слова первого рейхсканцлера Германии Бисмарка: "От пива делаются ленивыми, глупыми и бессильными". Под бессилием имелась в виду импотенция. И если у мужчин употребление пива снижает влечение к противоположному полу, то у женщин, употребляющих пиво, наоборот увеличивает, что вносит дисгармонию в семейные отношения.

К сожалению, все эти органические изменения необратимы. А что тогда говорить о сердце, вынужденному каждый день перекачивать излишнее количество жидкости, поступающей с пивом. Со временем оно заметно увеличивается в размерах и зарастает жиром, его стенки становятся более тонкими и дряблыми.

Развивается ишемическая болезнь сердца и увеличивается риск инфаркта, физические нагрузки переносятся все более и более тяжело, появляется отдышка. Врачи называют этот синдром "пивное" или "баварское" сердце.

То есть здорового сердца или почек уже не будет, а жизнь сократится лет на 7-8 – это доказано. Но об этих фактах пивовары почему-то умалчивают.

Словом, от пива больше вреда, чем пользы. Не говоря уже об алкогольной зависимости, которая развивается от неумеренного его потребления. Но любители ячменно-хмельного напитка категорически отрицают возможность заболеть алкоголизмом. "Это может произойти с кем-то, но не со мной", – рассуждают они.

Даже "безалкогольное" пиво наносит вред, так как алкоголь в нем все же присутствует, пусть и в очень небольшом количестве. Исследования показали, что для формирования зависимости требуется около 75 г алкоголя в день. Доза, которая не вызывает нарушений – 12-20г в день. Но она рассчитана на абсолютно здоровых людей, которые ничем не болеют. А таких у нас: раз-два, и обчелся. Кроме того, даже эта небольшая доза вредна для юного организма, то есть до 21 года, и недопустима для женщин детородного возраста.

По данным статистики, 46 тысяч наших соотечественников ежегодно погибает именно от алкоголя. 40% школьников в подростковом возрасте пробовали алкоголь, чаще всего, в виде пива. Почти каждый второй украинский старшеклассник дважды в неделю употребляет спиртные напитки. А производители ежегодно наращивают выпуск хмельного напитка на 20-26%.

При этом 10% наших граждан пили, пьют и будут пить. Для Украины – это очень большая цифра. А значит, нужны комплексные шаги, в том числе и от самих граждан, по укрощению "зеленого змия".

utro.ua