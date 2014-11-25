Кому нельзя есть хурму

Прекрасный китайский «финик-персик» после цитрусовых находится на втором месте по диетическим, вкусовым, питательным свойствам, благодаря глюкозе и фруктозе обладая большой пищевой ценностью. Фрукт богат водой, органическими кислотами, протеином, танином, йодом, также в его состав входят витамин С, Р, бета-каротин, яблочная и лимонная кислота, железо, фосфор, медь, кальций, магний, калий, натрий.

Чтобы получить заряд бодрости на весь день и множество полезных веществ, нужно есть один или два плода ежедневно. Но не всем!

Эти фрукты противопоказаны при спайках в кишечнике, поскольку танин, содержащийся в плоде, может провоцировать острую непроходимость.

Вяжущие вещества способствуют неправильному метаболизму, поэтому при ожирении «зимние солнца» противопоказаны.

Фрукт нельзя есть детям до десяти лет: танин образует с желудочным соком вязкую смесь, связывающую в детском желудке в ком кусочки плодов, что чревато нехорошими последствиями.

Медики не советуют употреблять радостные зимние плоды при диабете.