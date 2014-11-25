Минздрав начал массовые поставки лекарств в регионы по закупкам 2014 года

Министерство здравоохранения Украины начало массовые поставки лекарств в регионы по закупкам 2014 года.

Об этом заявил и.о. министра здравоохранения Василий Лазоришинец во время пресс-тура по проверке киевских больниц на наличие лекарств, закупленных за средства государственного бюджета, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Минздрав Украины начал массовые поставки лекарств в регионы по закупкам 2014 года. Мы начинаем с самых дефицитных лекарственных средств, наличие которых в настоящее время является критическим, - это медикаменты для лечения гемофилии и онкобольных детей. Нам удалось убедить победителей тендеров поскорее поставить именно эти категории лекарств, не дожидаясь сроков, предусмотренных в контрактах. В целом на сегодняшний день уже поставлены в регионы лекарства и изделия медицинского назначения на общую сумму почти 200 млн грн - и это только начало, несмотря на то, что в Минздраве Украины сейчас идет активная фаза государственных закупок", - сказал Лазоришинец.

При этом он отметил, что только за последние полтора месяца Минздраву удалось разблокировать проведение государственных закупок лекарств и медицинских изделий и провести торги на общую сумму более 1,5 млрд грн и, таким образом, фактически выполнить поручение правительства по осуществлению государственных закупок в кратчайшие сроки. "Но пациентов мало интересуют процедуры закупок, больше - их настоящее наличие в больницах", - отметил руководитель Минздрава.

Поэтому, как говорится в сообщении, представители СМИ в сопровождении Лазоришинца посетили склады уполномоченного предприятия Минздрава Украины ГП «Политехмед», которое осуществляет развозку по учреждениям здравоохранения закупленных в 2014 году лекарств и изделий медицинского назначения по общегосударственным централизованным лечебными программами.

По данным пресс-службы, в этот день водители предприятия начали развозку в регионы лекарственные средства на общую сумму более 40 млн грн. Среди них - медикаменты для лечения онкогематологических больных взрослого возраста на 9 млн 050 тыс. грн, для лечения больных хроническим миелоидным лейкозом - на 18 млн 867 тыс. грн, для лечения онкобольных детей - 7 млн 828 тыс. грн. Для Киева и Киевской области в этой партии предусмотрено лекарств на сумму более 1 млн грн, добавили в Минздраве.