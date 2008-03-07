Ученые нашли причину сезонных эпидемий гриппа

Исследователи из Национального института здравоохранения США выяснили, почему эпидемии гриппа приходятся на холодное время года. По их данным, при низких температурах липидная оболочка вируса превращается в плотный вязкий гель, хорошо защищающий вирус от неблагоприятных воздействий. При высоких температурах эта оболочка переходит в жидкую фазу, что увеличивает уязвимость вируса.

Вирусы гриппа передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем. В 2007 году в эксперименте с грызунами ученые установили, что наиболее эффективно грипп распространяется при низких температурах.

Для того, чтобы объяснить эту закономерность, исследователи проследили изменения структуры оболочки вирусной частицы, образованной липидами и жирными кислотами, в зависимости от температуры среды. Как выяснилось, при температуре от 0 до 15,6 Цельсия липидная оболочка вируса образовывала вязкую гелеобразную массу, однако при более высоких температурах она переходила в жидкое состояние.

Вирус гриппа способен заражать клетки только после растворения липидной оболочки – именно это и происходит при попадании вирусной частицы в дыхательные пути человека и животных, где всегда поддерживается высокая температура. В то же время, температура воздуха ниже 15 градусов оптимальна для распространения вируса, поскольку вязкая липидная оболочка лучше защищает вирусную частицу от механических воздействий и антимикробных средств.

По мнению авторов исследования, эта гипотеза хорошо объясняет, почему эпидемии гриппа приходятся исключительно на холодное время года и затухают с приходом весны: весной и летом оболочка вируса постоянно находится в расплавленном состоянии, что значительно сокращает продолжительность жизни вирусных частиц.

Впрочем, далеко не все эксперты согласны с выводами американских коллег. В частности, сотрудник британского Колледжа Куин Мэри, вирусолог Джон Оксфорд, обратил внимание на тот факт, что эпидемии гриппа случаются и в тропических странах. «Не думаю, что это исследование объясняет причины распространения вируса – свою роль в этом процессе должны играть и другие факторы», - заявил он.

likar.info