Элтон Джон стал клиентом киевского медцентра по борьбе с ВИЧ - Супрун

По словам Супрун, певец имел возможность лично ознакомиться с изменениями в украинской системе здравоохранения.

Глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун встретилась с британским музыкантом Элтоном Джоном, который находится с визитом в Киеве.

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Как отметила Супрун в Facebook, она очень ценит то, что певец делает для поддержки украинцев. В частности – в борьбе со СПИДом.

«Когда фигура такого уровня приобщается к решению проблем наших граждан - это чрезвычайно важно. Мы говорили о трансформации системы здравоохранения и [я] также попросила помочь на международном уровне отстаивать права украинцев, которые находятся на оккупированных территориях и требовать надлежащей медицинской помощи и освобождения пленников Кремля, которых удерживают по политическим мотивам», – отметила в.а. министра.

По словам Супрун, Элтон Джон имел возможность лично ознакомиться с изменениями в украинской системе здравоохранения.

«Сегодня он стал клиентом первого в Украине неприбыльного медицинского центра “100% жизни”, который открыла в Киеве пациентская организация "Сеть ЛЖВ". Центр будет оказывать медицинскую помощь нового для Украины качества, как ВИЧ-положительным пациентам, людям из групп риска, а также всем остальным киевлянам», – написала она.

Как сообщал УНИАН, певец и композитор Элтон Джон приехал в Киев - он принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со СПИДом в Украине.