В Киеве от агрессивной формы ботулизма умерла женщина

Симптомы заболевания появились после употребления рыбы, которую семья вялила самостоятельно

В Киеве от агрессивной формы ботулизма 27 мая умерла 47-летняя женщина.

Об этом УНИАН сообщила руководитель пресс-службы департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.

По ее словам, симптомы заболевания появились после употребления рыбы, которую семья вялила самостоятельно.

«Женщина умерла позавчера. Утром почувствовала симптомы. В обед ее госпитализировали в Александровскую больницу, в отделение инфекционной реанимации. Форма быстротечная и агрессивная», - сказала Вишневская.

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Она отметила, что заболела только одна женщина, хотя рыбу ели все члены семьи. «Рыбу ловили и вялили они сами. Рыба не покупная. Ели все, заболела одна женищна. Есть предположение, что токсином была заражена икра, поскольку вроде бы только она ела и икру рыбы», - сказала Вишневская.

Как сообщал УНИАН, 4 мая пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве со ссылкой на Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения заявила, что в Киеве зафиксирован один случай заболевания ботулизмом у жителя города, употреблявшего в пищу вяленую рыбу, приобретенную на стихийном рынке на Виноградаре (Подольский район).

С диагнозом "ботулизм" он был госпитализирован в Александровскую клиническую больницу Киева.