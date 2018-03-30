5 этапов переживания психологической травмы
Психологическая травма - стрессовое событие высокой интенсивности. И как любое явление имеет этапы течения
Попадая в ситуацию связанную с горем, мы так или иначе проходим:
1. Этап шока, или отрицания
Столкнувшись с чем-то, чего раньше с нами не происходило, мы не сразу понимаем что это такое и как с ним быть, а главное зачем с ним быть - оно болезненное. Другими словами психотравмирующая ситуация - это гром среди ясного неба. А человеческая реакция на это - замирание.
Проходит какоето время, ситуация связанная с горем никуда не делась, не испарилась, не пропала и все еще есть. Она потихоньку становится реальностью. И тогда, доходя полноценно до нашего сознания, психотравмирующая ситуация вызывает злость.
2. Этап агрессии, злости, гнева
«Почему так произошло. Я ненавижу мир, в котором так больно. Я ненавижу виновника этой ситуации, мне больно, я хочу испепелить реальность, в которой такое происходит…», - звучат слова в голове.
Агрессия - маркер потери ценности, маркер боли, от боли хочется крушить. И ведь правда несправедливо и больно, что в мире происходит столько всего: умирают дети, уходят близкие, горят дома, и т.д. Этого не должно быть. Никто подобного не заслуживает…
Злость помогает уменьшить аффект, накопившийся внутри. С помощью злости этот аффект выходит и уменьшается.
Порой можно искать виноватого, к примеру, винить человека что он умер, он ведь оставил вас… Или винить себя в болезни ребенка - « недосмотрел…» Вроде как поиск виноватого объяснит произошедшее, уменьшит боль, изменит произошедшее. Если виновный на самом деле есть, тогда можно разрабатывать план мести, чтобы както уменьшить боль. Но не зря старая мудрость гласит - месть не вернет человека и не потушит пожар внутри, она удвоит боль и добавит бессилия.
3. Следующий этап - последний рубеж перед принятием реальности
Есть такой анекдот - «все мы атеисты до первой тряски в самолете…».
Когда происходит чтото сложно переносимое для нашего внутреннего мира, мы все обращаемся к какойто вере, идее справедливости.
«Забери это и я всегда буду хорошим…» - говорят дети маме в детстве показывая порезанный палец…
Когда невыносимо больно от бессилия, злости, горя и боли, всем хочется, как в детстве, обратиться к миру, богу, маме, да хоть к зеленым человечкам, только бы помогли восстановить справедливость: «вернуть дом, уменьшить боль, вылечить смертельно больного, и тогда мы больше никогда…. Или всегда….» Последняя детская вера в чудо….
Но чудеса бывают редко и точно не меняют реальность волшебным образом.
4. Этап горя
После всех отрицаний, злости, и попыток договориться с миром как в детстве, приходит полное осознание произошедшего. Ситуация уже свершилась. Есть, как есть. Чуда не будет. Все.
Это осознание падает как камень сверху, прибивая нас к земле острой психической болью. И тогда идет настоящий процесс оплакивания утраченной ценности. Так как было - больше не будет. Будет както иначе.
Этот этап самый главный. Он символизирует прощание с прошлым и постепенное принятие нового, где все будет по - новому.
Не случайно раньше на похороны приглашали бабушекплакательниц за деньги, их задача была проста - плакать. Это давало толчок для близких умершего перейти от шока к оплакиванию, к принятию реальности, к прощанию с близким.
5. Этап Принятия
После прощания с ценностью, она остается в памяти и в опыте, интенсивность боли постепенно снижается и у человека появляется возможность посмотреть на мир вокруг и пробовать в нем жить уже с изменившейся историей жизни. И именно тогда перестает болеть и наступает столь долгожданное облегчение.
Пройдя все эти этапы, ситуация горя или психотравма встраивается в опыт, и жизнь продолжается дальше. Сложность наступает, когда на какомто этапе происходит слом или застревание. Тогда и появляется то самое посттравматическое расстройство: психотравма, изменившая жизнь или болезни и симптомы, которые раньше не проявлялись.
В современной жизни, где много культа уверенности и успешности - плаксивость и страдания не приветствуются. И люди справляются с горем молча стиснув зубы, чтобы не судили окружающие, таким образом не дав себе время на ассимиляцию происходящего.
Также в ситуациях, где необходима быстрая мобилизация, к примеру, побег из города в связи с военными действиями, потеря близкого человека в войне, эти события не предполагают возможности остановиться и поплакать, позлиться: ассимилировать произошедшее и свои переживания в связи с этим. Потому как все равно надо быть наготове, искать дом, снова бежать, зарабатывать деньги и т.д. и тогда психика не имеет возможности пережить или «упаковать» произошедшее. Человек постоянно в напряжении от произошедшего, плюс неизвестность завтрашнего дня - все вместе держит психику в тонусе, нет возможности расслабиться ни на секунду и понять «что это вообще такое и как с этим быть дальше».
Все замирает внутри и не приходит облегчение, все события повторяются снова и снова в кошмарах, а жизнь останавливается в моменте травмы.
Очень важно не пытаться избегать происходящего. Все сегодняшние события - это то, чего раньше с нами не было, чего нет в нашем опыте и быть не может.
Война - это то, к чему нельзя быть готовым и мимо чего нельзя пройти не поранившись, не столкнувшись с состраданием, ужасом, горем, болью, страхом, яростью. Что бы с вами не произошло - не застывайте, говорите про это, плачьте. Не ставьте свой внутренний мир на паузу.
Время лечит именно проживанием всех этапов, связанных с происходящими событиями. Сколько понадобится времени для этапа принятия и облегчения боли, зависит от многих факторов: глубины психотравмы, есть ли возможность проживать ее, есть ли поддержка кого то из близких, и индивидуальными особенностями каждого человека.
Если есть возможность - надо говорить о том, что происходит, что пугает больше всего, искать пути, чем можно сейчас себя успокаивать, искать поддержку и понимание у близких людей.
Помнить, что все рано или поздно закончится, а люди останутся. Стараться совершать регулярно какието приятные дела: приготовление еды, прогулки, чаепития, книги - то, что возвращает вас к жизни, что вы любите. Как бы больно не было, не обесценивайте жизнь целиком. В ней остается много важного при любых временах и событиях.
Если нет возможности быть рядом с близкими, обращайтесь к людям, имеющим такой же опыт как у вас, или же к специалистам. Очень важно говорить и не оставаться в одиночестве, не замыкать эту боль и тревогу у себя внутри, иначе она навсегда останется жить как нечто инородное, регулярно напоминающее о себе тревогой, болями и симптомами.
Алена Лукьянчук,
клинический психолог,
координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова