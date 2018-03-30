5 этапов переживания психологической травмы

Попадая в ситуацию связанную с горем, мы так или иначе проходим:

1. Этап шока, или отрицания

Столкнувшись с чем­-то, чего раньше с нами не происходило, мы не сразу понимаем что это такое и как с ним быть, а главное зачем с ним быть - оно болезненное. Другими словами психотравмирующая ситуация - это гром среди ясного неба. А человеческая реакция на это - замирание.

Проходит какое­то время, ситуация связанная с горем никуда не делась, не испарилась, не пропала и все еще есть. Она потихоньку становится реальностью. И тогда, доходя полноценно до нашего сознания, психотравмирующая ситуация вызывает злость.

2. Этап агрессии, злости, гнева

«Почему так произошло. Я ненавижу мир, в котором так больно. Я ненавижу виновника этой ситуации, мне больно, я хочу испепелить реальность, в которой такое происходит…», - звучат слова в голове.

Агрессия - маркер потери ценности, маркер боли, от боли хочется крушить. И ведь правда несправедливо и больно, что в мире происходит столько всего: умирают дети, уходят близкие, горят дома, и т.д. Этого не должно быть. Никто подобного не заслуживает…

Злость помогает уменьшить аффект, накопившийся внутри. С помощью злости этот аффект выходит и уменьшается.

Порой можно искать виноватого, к примеру, винить человека что он умер, он ведь оставил вас… Или винить себя в болезни ребенка - « недосмотрел…» Вроде как поиск виноватого объяснит произошедшее, уменьшит боль, изменит произошедшее. Если виновный на самом деле есть, тогда можно разрабатывать план мести, чтобы как­то уменьшить боль. Но не зря старая мудрость гласит - месть не вернет человека и не потушит пожар внутри, она удвоит боль и добавит бессилия.

3. Следующий этап - последний рубеж перед принятием реальности

Есть такой анекдот - «все мы атеисты до первой тряски в самолете…».

Когда происходит что­то сложно переносимое для нашего внутреннего мира, мы все обращаемся к какой­то вере, идее справедливости.

«Забери это и я всегда буду хорошим…» - говорят дети маме в детстве показывая порезанный палец…

Когда невыносимо больно от бессилия, злости, горя и боли, всем хочется, как в детстве, обратиться к миру, богу, маме, да хоть к зеленым человечкам, только бы помогли восстановить справедливость: «вернуть дом, уменьшить боль, вылечить смертельно больного, и тогда мы больше никогда…. Или всегда….» Последняя детская вера в чудо….

Но чудеса бывают редко и точно не меняют реальность волшебным образом.

4. Этап горя

После всех отрицаний, злости, и попыток договориться с миром как в детстве, приходит полное осознание произошедшего. Ситуация уже свершилась. Есть, как есть. Чуда не будет. Все.

Это осознание падает как камень сверху, прибивая нас к земле острой психической болью. И тогда идет настоящий процесс оплакивания утраченной ценности. Так как было - больше не будет. Будет как­то иначе.

Этот этап самый главный. Он символизирует прощание с прошлым и постепенное принятие нового, где все будет по - новому.

Не случайно раньше на похороны приглашали бабушек­плакательниц за деньги, их задача была проста - плакать. Это давало толчок для близких умершего перейти от шока к оплакиванию, к принятию реальности, к прощанию с близким.

5. Этап Принятия

После прощания с ценностью, она остается в памяти и в опыте, интенсивность боли постепенно снижается и у человека появляется возможность посмотреть на мир вокруг и пробовать в нем жить уже с изменившейся историей жизни. И именно тогда перестает болеть и наступает столь долгожданное облегчение.

Пройдя все эти этапы, ситуация горя или психотравма встраивается в опыт, и жизнь продолжается дальше. Сложность наступает, когда на каком­то этапе происходит слом или застревание. Тогда и появляется то самое посттравматическое расстройство: психотравма, изменившая жизнь или болезни и симптомы, которые раньше не проявлялись.

В современной жизни, где много культа уверенности и успешности - плаксивость и страдания не приветствуются. И люди справляются с горем молча стиснув зубы, чтобы не судили окружающие, таким образом не дав себе время на ассимиляцию происходящего.

Также в ситуациях, где необходима быстрая мобилизация, к примеру, побег из города в связи с военными действиями, потеря близкого человека в войне, эти события не предполагают возможности остановиться и поплакать, позлиться: ассимилировать произошедшее и свои переживания в связи с этим. Потому как все равно надо быть наготове, искать дом, снова бежать, зарабатывать деньги и т.д. и тогда психика не имеет возможности пережить или «упаковать» произошедшее. Человек постоянно в напряжении от произошедшего, плюс неизвестность завтрашнего дня - все вместе держит психику в тонусе, нет возможности расслабиться ни на секунду и понять «что это вообще такое и как с этим быть дальше».

Все замирает внутри и не приходит облегчение, все события повторяются снова и снова в кошмарах, а жизнь останавливается в моменте травмы.

Очень важно не пытаться избегать происходящего. Все сегодняшние события - это то, чего раньше с нами не было, чего нет в нашем опыте и быть не может.

Война - это то, к чему нельзя быть готовым и мимо чего нельзя пройти не поранившись, не столкнувшись с состраданием, ужасом, горем, болью, страхом, яростью. Что бы с вами не произошло - не застывайте, говорите про это, плачьте. Не ставьте свой внутренний мир на паузу.

Время лечит именно проживанием всех этапов, связанных с происходящими событиями. Сколько понадобится времени для этапа принятия и облегчения боли, зависит от многих факторов: глубины психотравмы, есть ли возможность проживать ее, есть ли поддержка кого то из близких, и индивидуальными особенностями каждого человека.

Если есть возможность - надо говорить о том, что происходит, что пугает больше всего, искать пути, чем можно сейчас себя успокаивать, искать поддержку и понимание у близких людей.

Помнить, что все рано или поздно закончится, а люди останутся. Стараться совершать регулярно какие­то приятные дела: приготовление еды, прогулки, чаепития, книги - то, что возвращает вас к жизни, что вы любите. Как бы больно не было, не обесценивайте жизнь целиком. В ней остается много важного при любых временах и событиях.

Если нет возможности быть рядом с близкими, обращайтесь к людям, имеющим такой же опыт как у вас, или же к специалистам. Очень важно говорить и не оставаться в одиночестве, не замыкать эту боль и тревогу у себя внутри, иначе она навсегда останется жить как нечто инородное, регулярно напоминающее о себе тревогой, болями и симптомами.

Алена Лукьянчук,

клинический психолог,

координатор психологической службы Гуманитарного штаба Рината Ахметова