Украина лишь частично выполняет рекомендации Комитета ООН по правам ребенка.

Об этом президент Международного женского правозащитного центра "Ла Страда-Украина" Екатерина Левченко заявила сегодня на пресс-конференции УНИАН, посвященной 25-летию со дня принятия Конвенции ООН о правах ребенка.

«Из почти сотни рекомендаций от Комитета ООН по правам ребенка, которые Украина получила по результатам представления государственного доклада о соблюдении Конвенции ООН о правах ребенка в 2011 году, в настоящее время более половины выполнены лишь частично», - сообщила она.

По словам Левченко, об этом свидетельствуют итоги мониторинга выполнения Украиной «заключительных наблюдений Комитета ООН по правам ребенка по результатам третьего и четвертого объединенного доклада, который был осуществлен Международным женским правозащитным центром "Ла Страда-Украина" при поддержке ЮНИСЕФ».

Левченко подчеркнула, что «среди основных проблем, которые выявил мониторинг, - недостаточная координация между органами государственной власти, которые обеспечивают соблюдение прав детей, не полное соответствие украинского законодательства положениям Конвенции, а также общий подход государственной политики к обеспечению прав ребенка, который рассматривает ребенка не как субъекта собственных прав, а лишь как объект защиты - то есть мнение ребенка до сих пор не учитывается в большинстве решений, которые непосредственно касаются его жизни».

Кроме того, правозащитник подчеркнула, что «наиболее актуальным вопросом сейчас является включение защиты прав детей в условиях чрезвычайных ситуаций, в частности проведения антитеррористической операции, в ежегодные планы мероприятий по выполнению общегосударственной программы «Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка на период до 2016 года», уже начиная с 2014 года».

*** Конвенция ООН о правах ребенка ратифицирована Верховной Радой Украины 27 февраля 1991 года и вступила в силу для Украины 27 сентября 1991 года.