270 медицинских работников готовы отправиться в зону АТО
09:46, 25 ноября 2014Страна
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Исполняющий обязанности министра здравоохранения Василий Лазоришинец отмечает, что 270 медицинских работников готовы отправиться в зону АТО для оказания помощи раненым
mil.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лазоришинец сказал во время прямой телефонной линии.
Лазоришинец отметил, что врачи, которые оказывают помощь военным в зоне АТО, являются добровольцами.
"У нас этот вопрос совместно с волонтерами проработан, этот вопрос контролируется", - добавил он.
"У нас есть еще список из 270 врачей, медицинских сестер, фельдшеров, которые готовы идти в зону АТО и оказывать медицинскую помощь, в первую очередь, раненым", - сказал и.о. министра.
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