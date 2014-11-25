270 медицинских работников готовы отправиться в зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лазоришинец сказал во время прямой телефонной линии.

Лазоришинец отметил, что врачи, которые оказывают помощь военным в зоне АТО, являются добровольцами.

"У нас этот вопрос совместно с волонтерами проработан, этот вопрос контролируется", - добавил он.

"У нас есть еще список из 270 врачей, медицинских сестер, фельдшеров, которые готовы идти в зону АТО и оказывать медицинскую помощь, в первую очередь, раненым", - сказал и.о. министра.