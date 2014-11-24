ТОП-3 оккупированных города, в которых самая критичная ситуация

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила научный сотрудник Киевского международного института социологии (КМИС) Дарина Пирогова в ходе презентации обновленного исследования потребностей гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей, организованного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

По ее словам, Стаханов, Первомайск и Станица Луганская возглавляют антирейтинг, где самая критичная ситуация в городах зоны АТО.

"В этих городах наблюдается дефицит всех категорий товаров – продуктов, медикаментов, предметов гигиены и др. В Первомайске не работает ни одна аптека, закрыты все школы, перебои с продуктами, нет Интернета. 3 месяца не выходят печатные газеты, перебои мобильной связи. Люди не знают, что и где происходит. Из Первомайска и станицы Луганской выехало больше 50% населения. Остались пожилые люди и те, кто не может выехать из-за больных родственников», - сказала Пирогова.

Исследование было проведено по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» с 6 по 20 ноября 2014 года. В проекте оценивались потребности гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью. Опрашивались лица старше 18 лет.