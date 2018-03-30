Гуманитарный штаб Рината Ахметова представил обновленную Карту потребностей Донбасса

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе презентации обновленной Карты потребностей Римма Филь - координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, акцентировала, что гуманитарные рейсы штаба регулярно доставляют на Донбасс продуктовые наборы – уже роздано более миллиона, до конца года доставим еще миллион пакетов.

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«С самого начала конфликта Штаб работает в Донецкой и Луганской областях, тогда же Ринат Ахметов поставил перед нами задачу – помогать там, где тяжелее всего, где сложнее всего. Штаб помог ключевым медицинским учреждениям, закрывая их потребности в оборудовании, медикаментах, расходных материалах, обеспечил область инсулином. Но чем больше мы оказываем помощь, тем больше видим потребность в ней. Гуманитарная карта сейчас – это тот инструмент, который помогает нам корректировать планы, направляя помощь туда, где она более всего необходима. Так, после результатов первого исследования, Штаб расширил географию помощи - впервые продуктовые наборы получили жители Краснодона, Ровеньков, Станицы Луганской. В ноябре программа «Здоровье» объединила все проекты медицинской помощи: именно потребность в медицинских препаратах оказалась наиболее острой согласно первому исследованию. По инициативе Рината Ахметова стартовал и проект «Поможем детям» - семьи получают на «Донбасс Арене» детские наборы с питанием и предметами гигиены для самых маленьких», - сказала Филь.

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Она подчеркнула, что штаб Ахметова будет расширять географию помощи и направлять ее туда, где она более всего необходима.

"С 1-го декабря на стадионе «Донбасс Арена» помощь будут получать будущие мамы. Штаб также объявил об обучении кризисных психологов для работы с мирным населением в зоне АТО", - сказала Филь.

В свою очередь глава Международной Продовольственной Программы ООН в Украине Мартин Олсен высказал мнение, что очень важно сегодня "переходить от страха к действию".

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"Нужно собираться вместе, всем неправительственным организациям, и помогать детям. Когда волонтеры говорят, что дети от страха прячутся под стол – это не шутка. Это так и есть. Очень приятно видеть мобилизацию различных организаций и агентств при ООН в Украине, которые занимаются беженцами, обеспечением приютов, убежищ для временных переселенцев. Это – действительно реальная помощь. Предоставляются не только продуктовые наборы, но и наличные деньги, на которые люди могли бы покупать продукты. Нужно привлекать к работе побольше НГО из Европы. Это очень важно. Это своеобразный гуманитарный призыв к Европе», - сказал Олсен.

Он подчеркнул, что Всемирная продовольственная программа также использует «мэпинг», составление карт, как один из основных инструментов для работы.

«Мы используем программное обеспечение, позволяющее «накладывать» один сценарий на другой. Добавлять важную информацию, извлекать ее. Что касается продуктовых наборов, которые предоставляет Штаб Рината Ахметова, то Гуманитарная карта Штаба помогает нашей организации направлять свои усилия в другие районы и на другие целевые аудитории», - сказал Олсен.

В ходе презентации ее участники отмечали, что впервые на Карте отображены потребности детей – в питании, медикаментах, средствах гигиены. Так, согласно исследованию Киевского международного института социологии, которое легло в основу Карты, у детей младшего возраста отмечают потребность в смесях, молочных продуктах. Старшим детям не хватает мяса, свежих овощей и фруктов. На данный момент в рационе питания превалируют крупы и консервы, что негативно сказывается на здоровье детей.

Исследование показало слабую тенденцию снижения потребностей в продуктах питания, по сравнению с октябрем. Ситуация с медикаментами, по словам социологов, остается неизменно неблагополучной. Наиболее сложной в целом ситуация остается в Первомайске, Станице Луганской и Стаханове. В этих городах зафиксирован наивысший уровень потребностей. Идеальным решением для большинства опрошенных было бы возобновление социальных выплат на детей.

На интерактивной Гуманитарной карте по адресу теперь отображены потребности детей, а также внесены обновленные данные по ситуации с продуктами питания, медикаментами, предметами гигиены, представлена информация о работе транспорта, медицинских и образовательных учреждений в городах Донецкой и Луганской областей.

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Социологи также отмечают, что не стоит забывать о психическом здоровье детей. Респонденты описывают детей как «повзрослевших», «замкнутых». По мнению родителей и экспертов, детям не хватает общения со сверстниками, возможности отвлечься от событий вокруг за игрой, творчеством.

Данные были получены в результате исследования проведенного ноябре Киевским международным институтом социологии (КМИС). Исследование проводилось с 3 по 16 ноября в 27 городах Донецкой и Луганской областях. Было опрошено 2100 человек (случайная стратифицированная выборка), методом опроса face-to-face, телефонного опроса, глубинных интервью и анализа информации в открытых источниках.