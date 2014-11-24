Жизнь в оккупации: родители поощряют своих детей просить милостыню

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила научный сотрудник Киевского международного института социологии (КМИС) Дарина Пирогова в ходе презентации обновленного исследования потребностей гуманитарной помощи Донецкой и Луганской областей, организованного Гуманитарным штабом Рината Ахметова.

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Она подчеркнула, что в оккупированных городах стало много детей, которые просят милостыню.

«Сами родители поощряют детей «перейти на самообеспечение». Родители не могут обеспечить своим детям еду и базовые потребности, и поэтому сами мотивируют детей просить милостыню. Работа социальных служб ограничена, не работают школы, детские сады. В детских садах, которые еще продолжают работать, воспитатели говорят, что у родителей нет даже 5 грн в день, чтобы оплатить питание детей», - сказала Пирогова.

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Исследование было проведено по заказу Гуманитарного штаба Рината Ахметова и «Допоможемо ТВ» с 6 по 20 ноября 2014 года. В проекте оценивались потребности гуманитарной помощи жителей городов Донецкой и Луганской областей. Опросы были проведены Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонного интервью. Опрашивались лица старше 18 лет.