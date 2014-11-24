Кабмин уволил председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов

16:41, 24 ноября 2014
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 Кабинет министров Украины уволил Юрия Гугина с должности председателя Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов в связи с ликвидацией этой службы

Военный в инвалидной коляске в Главном госпитале. Киев / Фото: УНИАН

Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2014 года № 1123-р опубликовано на правительственном портале.

"Освободить Гугина Юрия Викторовича от должности председателя Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины в связи с ликвидацией этой Службы (пункт 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины)", - говорится в документе.

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