Кабмин уволил председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов
16:41, 24 ноября 2014Страна
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Кабинет министров Украины уволил Юрия Гугина с должности председателя Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов в связи с ликвидацией этой службы
Фото: УНИАН
Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2014 года № 1123-р опубликовано на правительственном портале.
"Освободить Гугина Юрия Викторовича от должности председателя Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины в связи с ликвидацией этой Службы (пункт 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины)", - говорится в документе.
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