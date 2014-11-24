Кабмин уволил председателя Госслужбы по вопросам инвалидов и ветеранов

Соответствующее распоряжение от 19 ноября 2014 года № 1123-р опубликовано на правительственном портале.

"Освободить Гугина Юрия Викторовича от должности председателя Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов Украины в связи с ликвидацией этой Службы (пункт 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины)", - говорится в документе.