В зоне АТО остаются 155 детей-сирот и инвалидов - Минсоцполитики

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на данные Минсоцполитики, полученные в ответ на запрос.

В ведомстве сообщили, что все дети из приютов и центров социально-психологической реабилитации, подчиненных Минсоцполитики, эвакуированы еще в конце сентября. В то же время за последние два месяца принято 50 детей в 7 работающих центров социально-психологической реабилитации в зоне проведения антитеррористической операции (Алчевск, Антрацит, Стаханов, Горловка, Енакиево, Харцызск, Шахтерск). Всего в зоне АТО 12 таких заведений (7 - Луганской области, 5 - Донецкой).

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Кроме того, в Луганской области в зоне АТО еще функционируют два детских дома-интерната, в которых находятся 105 детей-инвалидов и детей с недостатками развития. "Их эвакуация пока невозможна в связи с вооруженным конфликтом" - отметили в Минсоцполитики.

Кроме того, по оперативной информации МОН, в Донецкой области вне зоны АТО, однако в непосредственной близости, в настоящее время в шести учреждениях воспитываются 170 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Вне зоны АТО также воспитываются еще 179 детей-сирот. Всего в области учатся 349 детей-сирот в 66 интернатных заведениях разных форм и типов собственности.

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В Луганской области вне зоны АТО пока воспитываются 79 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки (всего 23 учреждения). Из зоны АТО эвакуированы 393 ребенка из 14 заведений.

В Минсоцполитики также сообщили, что заявления российских благодетелей о судьбе украинских детей из зоны АТО часто не отвечают действительности и что детей-сирот в Россию из Донбасс никто не вывозил.