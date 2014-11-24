Боевики категорически отказываются принимать гуманитарную помощь из Украины - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Многократно наши представители ГСЧС пытались доставить туда (на под контрольные боевикам территории Донбасса) помощь, однако был категорический отказ от того, чтобы они принимали эту помощь, и эта помощь распространялась в городах, подконтрольных украинской власти. Это свыше 400 тонн гуманитарной помощи, она уже роздана местному населению», - отметил он.

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«Если террористы хотят гуманитарную помощь от Украины, - то они должны обеспечить условия для перевозки этой помощи, при этом должны быть задействованы представители Международного комитета Красного Креста», - прибавил Лысенко.