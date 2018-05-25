Как загрязненный воздух влияет на организм человека (инфографика)

9 из 10 человек дышат загрязненным воздухом, как свидетельствуют данные исследования ВОЗ.

Уровень загрязненности воздуха стремительно растет в различных частях мира. Последние исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что 9 из 10 человек дышат загрязненным воздухом.

Журналисты ТСН рассказали, как загрязненный воздух влияет на организм человека. Также опубликована соответствующая инфографика.

Мозг

Исследователи из Университета Южной Калифорнии пришли к выводу, что превышение содержания в воздухе вредных частиц удваивает риск возникновения у человека деменции.

Ученые из Университета Торонто провели дополнительные исследования и выяснили, что люди, которые проживают на расстоянии менее 50 метров от проезжей части, на 12% чаще болеют деменцией, чем те, кто живет далеко от дорог.

ЮНИСЕФ заявляет, что вдыхание загрязненного воздуха способно повредить ткань мозга и негативно отразиться на когнитивном развитии.

Легкие

Загрязненный воздух также препятствует полноценному дыханию. У людей с заболеваниями дыхательных путей, такими как астма, иммунная система уже и так испытывает нагрузку. В результате этого проблемы с дыханием или обостряются, или наоборот - дыхание становится излишне интенсивным.

ВОЗ прогнозирует, что к 2030 году астма станет третьей из основных причин преждевременной смерти в мире.

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Сердце

Загрязняющие вещества отрицательно влияют и на сердце. Немецкие специалисты выяснили, что есть связь между резким повышением концентрации оксидов азота в атмосфере и риском возникновения инфарктов и других сердечных отклонений. Ученые убеждены, что в дни с наиболее низким качеством воздуха возникновения риск проблем с сердцем значительно возрастает.

Кровь

Ультрадисперсные частицы, содержащиеся в грязном воздухе, легко попадают в организм человека. Они способны вызывать повышенное образование тромбоцитов. Эти элементы отвечают за свертываемость крови. Однако в случае повышенного образования они становятся причиной возникновения бляшек в кровеносных сосудах. Это нарушает нормальный приток крови к сердечной мышце. В результате - кислородное голодание и нарушение кровообращения.

Сосудистая система

Вдыхание загрязненного воздуха усиливает колебания артериального давления в течение дня. Ученые из Университета Дуйсбург-Эссен в Германии разобрались, как влияет проживание человека в экологически неблагополучных местах на здоровье сосудов.

Ученые массово исследовали пять тысяч человек с целью изучения сердечно-сосудистых болезней.

"Даже если принимать во внимание все факторы, влияющие на артериальное давление, такие как возраст, пол, курение и лишний вес, то обнаруживается и систолическое, и диастолическое давление выше у людей, живущих в загрязненных районах. Тенденция более заметна у женщин, чем у мужчин", - объясняет доктор Барбара Хоффман.

Репродуктивная система

Гипертония во время беременности является следствием загрязненного воздуха. Вредные вещества в составе воздуха часто являются причиной патологий у будущего ребенка. Особенно негативно эти вещества влияют на плод в первые два триместра беременности, когда происходят основные процессы его развития.