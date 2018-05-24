Опасные школьные линейки

Серия загадочных отравлений началась с Черкасс. 8 мая в общеобразовательной школе №8 во время проведения утренней линейки ученики 2-9 классов почувствовали ухудшение самочувствия – они начали терять сознание и жаловались на головокружение, тошноту, головную боль. С предварительным диагнозом – отравление неизвестным веществом – были госпитализированы 58 человек (54 ребенка и 4 взрослых), из них 11 детей были определены в реанимационное отделение. Всего к медикам с симптомами отравления обратились 94 ребенка (на линейке присутствовали 424 ученика). Учебный процесс в школе пришлось приостановить до 14 мая.

В тот же день в Новомосковске Днепропетровской области в школе №6 почти двум десяткам учеников тоже стало плохо на линейке. Дети почувствовали головокружение, у 18 из них врачи диагностировали вегетососудистый пароксизм, медики оказали им медицинскую помощь на месте. Одного ребенка все же доставили в больницу с невротической реакцией – состояние после потери сознания. После оказанной помощи ребенка передали родителям.

Почти через две недели после загадочного недомогания детей в школах Черкасс и Новомосковска, 21 мая в Николаеве из-за распыления неизвестного вещества с резким запахом из общеобразовательной школы №6 эвакуировали около 400 учеников и работников, 36 детей госпитализировали (на следующий день всех детей выписали из больницы).

А уже через день после случившегося в Николаеве, 22 мая, из харьковской школы №3 в больницу с симптомами отравления неизвестным веществом были госпитализированы 35 детей. Они жаловались на тошноту, головокружение, слабость. Признаков бактериальной или вирусной инфекции у школьников медики не обнаружили. В тот же день все пострадавшие дети были выписаны из больницы.

Любопытно, что во всех случаях до сих пор не установлены причины отравления. Хотя специалисты проводили и замеры воздуха на содержание опасных химических веществ на территории школы, и пробы воды из системы централизованного водоснабжения учебного заведения и бутилированной питьевой воды, и даже радиации – никаких отклонений от норм в показателях выявлено не было. В горсовете Черкасс даже рассмотрели и отбросили версию, что причиной отравления детей могли стать ремонтные работы в школе, а также версию отравления школьников блюдами из школьной столовой – линейка проходила до завтрака.

Тем не менее, в Черкассах и Новомосковске по факту массового ухудшения самочувствия школьников правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

А вот в Николаеве и Харькове полиция расследует дела по статье «хулиганство». Дело в том, что и в первом и во втором случае правоохранители подозревают распыление в помещении учебного заведения неизвестного вещества, возможно, газового баллончика.

«Открыты уголовные производства по статье «хулиганство». По Харькову пока есть только предварительные причины – было намерение сорвать государственную итоговую аттестацию и учебный процесс – это одна из предварительных версий. Безусловно, проверяем все версии, но пока идет досудебное расследование, ждем результатов экспертиз по другим городам, где у нас их еще нет», - рассказал УНИАН директор Департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослав Тракало.

В свою очередь, в киберполиции сообщили, что на запрещенном сайте ВКонтакте были обнаружены группы, в которых школьников призывали к распылению газа в школах, а после этого – отчитаться в этих же группах о произошедшем. «Мы постоянно проводим мониторинг любых незаконных призывов, а потом эту информацию передаем компетентным органам», - отметила пресс-секретарь Департамента киберполиции Юлия Квитко.

В этой связи, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Кабмина поручил провести среди школьников разъяснения о неприемлемости использования газовых баллончиков. Он подчеркнул, что Национальная полиция совместно со Службой безопасности работают над тем, чтобы выявить: есть ли связь между этими случаями, или это пошла какая-то волна. «Надо определить, кто им продает эти баллончики, как они попадают в руки детей», - сказал Гройсман.

А пока следствие только выясняет, что произошло, власть на местах пытается продемонстрировать, что и они что-то делают для предотвращения подобных случаев. Так, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в школах необходимо усилить пропускной режим, однако это требует немалых средств и времени. «Сеть общеобразовательных учебных заведений в городе насчитывает 70 школ, поэтому так быстро мы не сможем в каждом из них усилить пропускной режим, это требует немалых средств», - сказал он.

А пока рекомендовал школьным администрациям и родителям принять меры, чтобы с раннего возраста у детей формировалось ответственное отношение к безопасности - своей и окружающих. «Тем более, в преддверии летних каникул крайне необходимо в учебных заведениях провести активную профилактическую работу: важно подготовить детей к действиям в опасных ситуациях, предостеречь от опрометчивых поступков, которые могут нанести ущерб здоровью и жизни. Особое внимание надо уделить работе с родителями и педагогами, которые несут ответственность за безопасность наших юных граждан», - считает мэр.

Сенкевич поручил накануне последнего звонка провести во всех школах города встречи, посвященные безопасности жизнедеятельности, объяснить детям правила обращения с опасными предметами и веществами, научить, как действовать в различных ситуациях.

В свою очередь, мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что с 1 сентября этого года все школы города будут взяты под охрану за счет местного бюджета. Также, по его словам, в городе начнется реализация проекта «Безопасная школа», цель которого – установка видеонаблюдения во всех средних образовательных учреждениях Харькова. «До начала нового учебного года мы установим камеры в самых крупных школах, в том числе и в той, в которой произошло ЧП. До конца 2018 года более ста школ будут оборудованы системами видеонаблюдения. В последующие годы – все без исключения школы будут оснащены камерами, чтобы, если еще раз, не дай Бог, конечно, произойдет нечто подобное, мы сразу могли выявить виновника происшествия», - пообещал городской голова.

Он добавил, что эти два решения были приняты еще в декабре 2017 года, когда депутаты горсовета голосовали за бюджет нынешнего года.

Будут усилены меры безопасности и в учебных заведениях Харьковской области. В частности, в ОГА рекомендовали сократить время проведения праздничных линеек – до 30-40 минут, ограничить количество приглашенных на торжества, чтобы представители полиции и ГСЧС могли беспрепятственно выполнять свои обязанности по обеспечению правопорядка и предотвращению чрезвычайных ситуаций. Также руководителям учебных заведений рекомендовали издать соответствующие приказы по безусловному соблюдению правил безопасности, провести инструктажи по безопасности жизнедеятельности и т.п.

«Необходимо соблюдать жесткую контрольно-пропускную систему и не допустить, чтобы на территорию учреждений заходили посторонние лица. Они могут находиться в школах исключительно с разрешения дирекции и в сопровождении сотрудников учреждения», - заявили в ОГА.

Собственно, все эти меры перекликаются с рекомендациями Министерства образования и науки относительно инцидентов. 22 мая МОН разослало в региональные управления образования соответствующие уведомления, в которых просит усилить меры безопасности в последние недели обучения в местах пребывания школьников, учеников и студентов. В частности, министерство рекомендовало усилить охрану и ограничить доступ на территорию учреждений образования лиц, которые не принимают непосредственного участия в образовательном процессе. Также отмечается необходимость усилить контроль за пропускным режимом, чтобы не допустить пронесения в помещения учреждений ядовитых, взрывоопасных и других предметов, угрожающих жизни и здоровью.

Минобразования советует администрациям учебных заведений постоянно проводить разъяснения для учеников, студентов, родителей и сотрудников относительно поведения в случае возникновения ситуаций, которые угрожают их безопасности и здоровью. Привлекать к такой работе сотрудников ГСЧС и правоохранительных органов. Также должны распространить памятки о правилах обращения с обнаруженными подозрительными предметами.

Первый заместитель министра образования и науки Павел Ковтунец заявил, что в ведомстве пока не видят оснований для отмены школьных линеек, посвященных окончанию учебного года, в связи с массовыми отравлениями учеников. «Конечно, мы будем усиливать меры безопасности, но оснований отменять нет... Ничего отменять не надо», - сказал он.

Как бы там ни было, зачастую, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому, отправляясь на школьную линейку, и школьникам, и их родителям, и педагогам, не лишним будет подготовиться к самым неожиданным ситуациям. Надышаться неизвестным газом – не лучшее времяпровождение по случаю окончания учебного года.

УНИАН