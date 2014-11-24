Сегодня Гуманитарный штаб Ахметова представит обновленную Гуманитарную карту Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова, сегодня, 24 ноября, 11:00-12:30, в отеле «Опера» Гуманитарный штаб Рината Ахметова представитобновленную Карту ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей. В основе карты - данные социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС). Ключевой аспект нового исследования — уникальные данные по потребностям детей в зоне АТО, которые не были представлены ранее на Карте.

На мероприятии будет презентована обновленная и усовершенствованная интерактивная карта, разработанная «Допоможемо ТВ», которая, помимо данных о потребностях детей, содержит детальную систематизированную информацию о потребностях жителей городов Донбасса в продуктах, медикаментах и бытовых товарах. Полученные уникальные данные характеризуют также изменение гуманитарной ситуации в городах Донбасса через месяц после первого исследования, в частности, доступность коммунальных услуг – газа, света, воды, работу больниц, школ, транспорта.

В мероприятии примут участие Владимир Паниотто, генеральный директор Киевского международного института социологии, Римма Филь, координатор Гуманитарного штаба Рината Ахметова, Марина Миргородская, директор «Допоможемо ТВ», Энрике Менендес и Дмитрий Шибалов, представители группы волонтеров «Инициативные граждане».

В ходе презентации организаторы мероприятия, представители государственных органов власти, международных организаций, волонтеры обсудят также актуальную ситуацию, которая сложилась в регионе, а также возможные пути решения проблем.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мероприятии.

Дата, время: 24 ноября 2014 года, 10:30-13:00

10:30-11:00 – регистрация

11:00-12:30 – презентация обновленной Гуманитарной карты, выступление участников

12:30-13:00 – общение представителей СМИ с участниками, кофе

Место: отель «Опера», ул. Богдана Хмельницкого, 53

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