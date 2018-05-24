Украинка в известной лаборатории Кембриджа готовит прорыв в лечении бесплодия (видео)

Руководитель украинской ученой - нобелевский лауреат.

Отечественное среднее образование может быть стартом в мировую науку. На своем примере это доказала львовянка Анастасия Сибирная, которая десять лет назад сдала ВНО сразу по трем предметам на наивысшие 200 баллов.

Теперь она работает в британском научном и образовательном центре Кембридж в институте, где нобелевский лауреат Джон Гордон впервые в истории провел успешное клонирование живого существа, говорится в сюжете ТСН.

Сейчас украинка вместе с выдающимся ученым выращивают здоровые человеческие органы вместо пораженных и готовятся обеспечить прорыв в лечении болезней. "Это уже возможно для болезней глаза. В ближайшие четыре года для замены поврежденных клеток в глазу будут применять другие омоложенные клетки этого же человека", - говорит сам Гордон.

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Настя же добавляет, что возможности работы с клетками очень богатые – речь идет о том, что подлатать можно что угодно в человеческом организме. "Представим, что у кого-то есть проблемы печени. Мы можем взять какие-то клетки кожи или крови, обнулить их, добавить молекулы, которые преобразуют их в клетки печени", - говорит она.

Украинка сейчас работает над созданием сперматозоидов и яйцеклеток, и результаты ее работы могут быть прорывом в борьбе с бесплодием. Настя признает, что сейчас к успеху пройдена только половина дороги. Однако руководитель лаборатории не нарадуется. "Настя очень хороший экспериментатор. Отбор к нам проходят только лучшие", - утверждает он.

Во время конференц-связи с министром образования и науки Украины Лилией Гриневич львовянка дала понять, что возвращение на Родину в ее ближайшие планы не входит. "К сожалению, сейчас в Украине по многим причинам инфраструктура и финансирование для науки не являются достаточными, особенно в той отрасли, которой я занимаюсь", - пояснила она. Министр в ответ заверила, что уже работает над тем, чтобы молодые ученые не убегали за границу. "Я вам желаю удачи, набираться опыта. Я уверена, что мы в Украине будем достигать результатов", - заявила Гриневич.

Как сообщал УНИАН, новое исследование доказало, что пристрастие к фастфуду и дефицит фруктов в рационе женщины может привести к трудностям с зачатием.