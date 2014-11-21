Как получить набор для роженицы от Гуманитарного штаба?

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Благотворительного фонда Рината Ахметова, в рамках программы «Поможем. Здоровье» Гуманитарного штаба Рината Ахметова помощь получат все беременные женщины, проживающие в Донецке или Макеевке, у которых дата родов запланирована в срок с 1 декабря до 31 января 2015 года.

Для получения набора необходимо зарегистрироваться одним из трех способов:

Позвонить на горячую линию 0800 509 001

Отправить заявку на электронный адрес: helpdonbass@fdu.org.ua

Зарегистрироваться на сайте Штаба по ссылке: http://www.fdu.org.ua/healthhelp/get_help_form

По состоянию на 21 ноября более 1000 беременных женщин зарегистрировались на получение наборов для роженицы Гуманитарного штаба, который представляет собой максимально полный комплект, который включает всё необходимое для мамы, ребенка и врача при родовспоможении и послеродовом периоде.

Состав набора можно узнать по ссылке: http://www.fdu.org.ua/news/1778