USAID окажет помощь 120 тысячам украинцев, которые страдают от конфликта на Донбассе

Как сообщили УНИАН в Отделе печати, образования и культуры Посольства США в Украине, об этом объявила доктор Джил Байден, которая находится с визитом в регионе вместе с вице-президентом США Джо Байденом.

«Мы прибыли сюда для того, чтобы выразить поддержку свободной и независимой Украине со стороны американского народа. Мы с уважением относимся к отваге и решительности украинцев», - заметила Байден после встречи с семьей вынужденных переселенцев, которая состоялась в местном центре Адвентистского агентства помощи и развития (ADRA).

«Благодаря этому взносу, в рамках ВПП ООН украинцы, прежде всего жители Донбасса, получат срочную продовольственную помощь.

Сегодня в Украине свыше 440 тысяч внутренне перемещенных лиц; из них 120 тысяч внутренних переселенцев, а также жителей территориальных общин в зоне конфликта, в течение шести месяцев (с ноября 2014 года до апреля 2015 года) получат помощь со стороны ВПП ООН в виде денежных выплат, талонов на питание или продовольственных наборов, которые будут приобретать в Украине», - сказано в сообщении.

Кроме того, как напоминается в заявлении, USAID оказывает помощь Украине в введении конституционной и избирательной реформ, которые должны обеспечить достижение провозглашенной цели – ее преобразованию в полностью инклюзивную и экономически стабильную демократическую страну. В центре внимания программ USAID находятся такие вопросы как совершенствование избирательной системы; обеспечение участия граждан в избирательном процессе, просветительство избирателей; прозрачная и эффективная организация выборов; содействие состязательному политическому процессу, который является открытым и реагирует на потребности граждан; эффективное наблюдение за избирательным процессом; безопасность выборов и устранение нарушений; а также обеспечение разносторонней, сбалансированной медиа-средой, ориентированной на сущностные вопросы государственной политики.

Со времени смены власти в феврале текущего года поддержка Украины со стороны США в общей сложности составила почти 300 млн. долларов.

Вместе с супругой президента Украины Мариной Порошенко доктор Джил Байден посетила раненных военнослужащих, которые находятся на лечении в Главном военно-медицинском клиническом госпитале в Киеве.

Агентство США по международному развитию (USAID) уже более 50 лет обеспечивает экономическую и гуманитарную помощь многим странам мира со стороны американского народа.