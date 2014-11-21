Профилактика варикоза: 3 простые рекомендации
11:20, 21 ноября 2014Страна
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Расширение вен может привести к тромбозу, а это опасное заболевание, требующее экстренной помощи
Фото: ilive.com.ua
Так что не стоит мириться с тяжестью в ногах. Остановить развитие варикоза возможно. Главное – грамотный и системный подход.
Наиболее распространенные рекомендации сводятся к следующему:
Носите компрессионный трикотаж (чулки, гольфы и колготы), он не позволитвенам расширяться. А вот в бедрах старайтесь избегать ненужного давления – брюки из ткани стрейч мешают свободному току крови.
Отдыхая, поднимайте голени на 2–7 см выше тазобедренного сустава.
В течение дня хотя бы один раз в час делайте простейшую гимнастику, при которой напрягаются мышцы ног.
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