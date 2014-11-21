Профилактика варикоза: 3 простые рекомендации

Так что не стоит мириться с тяжестью в ногах. Остановить развитие варикоза возможно. Главное – грамотный и системный подход.

Наиболее распространенные рекомендации сводятся к следующему:

Носите компрессионный трикотаж (чулки, гольфы и колготы), он не позволитвенам расширяться. А вот в бедрах старайтесь избегать ненужного давления – брюки из ткани стрейч мешают свободному току крови.

Отдыхая, поднимайте голени на 2–7 см выше тазобедренного сустава.

В течение дня хотя бы один раз в час делайте простейшую гимнастику, при которой напрягаются мышцы ног.

Здоровье