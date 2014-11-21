Андронатий отстранен от должности директора Военно-медицинского департамента Минобороны

Министр обороны Украины Степан Полторак отстранил от занимаемой должности директора Военно-медицинского департамента Минобороны полковника медицинской службы Виталия Андронатия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«За неудовлетворительную работу по организации медицинского обеспечения в зоне проведения антитеррористической операции и в заведениях здравоохранения Вооруженных сил Украины, а также во время осуществления процедур государственных закупок, приказом министра обороны Украины генерал-полковника Степана Полторака отстранен от занимаемой должности директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины полковник медицинской службы Виталий Андронатий», - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве также отметили, что назначено служебное расследование.