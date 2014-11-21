Как защитить глаза, работая за монитором компьютера

Профилактика для глаз предусматривает правильную организацию вашего времени. Проводите 10 минут, отдыхая, после каждого часа работы за компьютером. Выполняйте гимнастику для глаз, закройте их, стараясь расслабиться.

Позаботьтесь о том, чтобы монитор находился ниже уровня горизонта на расстоянии 80 см от глаз. На монитор не должен падать свет из окон, а также электрический свет.

Если за окном темно, не сидите за компьютером без освещения.

Если у вас уже имеются проблемы со зрением, можете использовать очки для компьютера. Эти очки снабжены специальным покрытием, которое обеспечивает четкость изображения.

Проводите больше времени на свежем воздухе. Для зрения полезно занятия плаванием, массаж воротниковой зоны и правильное питание.

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