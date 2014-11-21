Киевские больницы получают лекарства для детей, больных гемофилией

Как сообщили УНИАН в Минздраве, Киевская городская детская клиническая больница №1 получила почти 300 факторов коагуляции крови человека (восьмой и девятый) для лечения детей, больных гемофилией на общую сумму почти 600 тыс. грн.

Несмотря на активную фазу проведения государственных закупок в октябре-ноябре 2014 года, что было обусловлено затягиванием в проведении тендеров прошлым руководством министерства, и договорными требованиями к поставке лекарств специалистам министерства Украины удалось договориться с победителями тендеров о поставках жизненно необходимых лекарств в кратчайший срок.