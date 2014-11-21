Украина присоединилась к Римской декларации по питанию

Как проинформировали УНИАН в Минздраве, с 19 по 21 ноября 2014 года с участием делегаций высокого уровня из почти 190 стран-членов ООН под лозунгом «Лучшее питание - лучше жизнь» проходит Вторая Международная конференция по питанию, участие в которой принимает официальная делегация Украины в составе представителей Министерства здравоохранения и Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Открыли работу международного форума почетные гости и уважаемые руководители международных организаций. В докладах Министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони, Генерального директора ВОЗ Маргарет Чен, Генерального директора FAO Хосе Грациано да Силва, Мэра Рима Игнацио Марино было отмечено, что несмотря на большой объем работы, проделанной различными странами на выполнение Первой Римской декларации главные пищевые проблемы мира остаются не преодоленными.

Как говорилось во время докладов, сегодня в мире по оценкам ООН 805 млн человек страдают от голода, 52 млн детей младше 5 лет страдают от недостаточного питания, 162 млн отстают в росте и 101 млн детей младшего возраста имеют недостаточный вес. Более 2 млрд жителей Земли продолжают страдать от дефицита микронутриентов (преимущественно витамина А, йода, железа и цинка). Одновременно, в мире насчитывается 1,4 млрд людей с избыточным весом, среди которых более 500 млн больных ожирением. Нездоровое питание с низким потреблением овощей и фруктов, цельных злаков, полезных белков и одновременным чрезмерным употреблением технологически обработанных продуктов с высоким содержанием сахара, соли и транс-жиров значительно увеличивает риск возникновения неинфекционных заболеваний: диабета, рака и болезней системы кровообращения.

В Украине чрезвычайно высока заболеваемость и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных нездоровым питанием, остается главной проблемой здравоохранения и всего общества.

Проблемы питания населения Земли являются сложными и комплексными. Для их решения были подготовлены, одобрены и утверждены странами-участницами конференции Римскую декларацию. Содержанием декларации являются обязательства стран-членов ООН вести непрерывную комплексную работу для решения проблем питания населения - от голода к ожирению. Для гармонизации рекомендованных мероприятий, приведение их соответствия научных доказательств и экономического обоснования было предложено Рамочную программу действий. Программу также было единогласно поддержано и утверждено странами - участницами.