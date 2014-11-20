Лечебные свойства хурмы

Благодаря своему уникальному составу она оказывает сильнейшее влияние на организм:

- с помощью содержащеегося в ней пектина (что объясняет вяжущие свойства хурмы) эта ягода улучшает пищеварение (служит укрепляющим средством при расстройстве желудка);

- снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний (хурма – источник бета-каротина);

- укрепляет сердечно-сосудистую систему (питает сердечную мышцу, служит профилактикой для атеросклероза, для чего врачи рекоменудют ежедневно съедать 100 грамм фрукта.);

- выводит из организма соли натрия, обладает мочегонным эффектом;

- предотвращает малокровие и анемию (в хурме большая концентрация железа);

- служит профилактикой мочекаменной болезни (эта ягода - лучший помощник в формировании калиево-натриевого баланса в организме);

- восполняет недостаток йода в организме, благодаря чему снижает риск воспаления щитовидной железы;

- успокаивает нервную систему и тонизирует весь организм в целом.

Хурма – незаменимый продукт при диетическом питании: всего лишь один плод способен сполна насытить организм. Диетологи рекомендуют хурму тем, кто хочет избавиться от лишних килограммов - ее сладкие плоды содержат мало калорий. Кстати, для того чтобы поддерживать себя в тонусе, достаточно как раз одной ягоды в день.

Насыщенная бета-каротином и провитамином А, эта ягода способно защитить организм от рака.

Полезна хурма и при лечении простуды. Достаточно размешать плод, очищенный от шкурки, в 100 гр воды и полоскать несколько раз в день рот после еды.