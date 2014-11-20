В Житомире медиков будут обучать помощи в случаях послеродовых кровотечений

Как сообщили УНИАН в МОЗ Украины, акушеры-гинекологи, операционные медсестры и анестезиологи учиться будут в составе мультипрофильных бригад. Этот проект стал возможным благодаря глобальной программе корпоративной социальной ответственности MSD for Mothers («MSD для матерей»).

18 ноября 2014 года Житомирский областной перинатальный центр первым в Украине открыл двери нового симуляционно-тренингового центра, оснащенного презентационным оборудованием, инструментарием и родильным манекеном-симулятором, которые необходимы для обучения команд медработников. Впервые в Украине учебный центр оборудован высокотехнологичным симулятором - манекеном роженицы в натуральную величину, который может моделировать различные сценарии в акушерстве и гинекологии, в частности симуляцию массивного послеродового кровотечения.

«На протяжении многих лет наш центр работает в авангарде современной медицинской науки. Именно к нам приезжают женщины с самыми тяжелыми случаями течения беременности, и не только со всей области, но и из других регионов страны, ведь мы имеем самую современную аппаратуру и опытных специалистов. И вот сегодня мы начинаем воплощение нового проекта, главная цель которого - научиться эффективно бороться с послеродовыми кровотечениями, что является главной причиной материнской смертности в нашей стране. Теперь, эта проблема является актуальной и для нашей области: средняя статистика по области свидетельствует, что на каждые 1000 родов приходится около 23 случая послеродового кровотечения», - рассказал главный врач Житомирского областного перинатального центра Юрий Вайсберг.